Železniční přejezd jako past! Auta i kamiony mezi závorami. Tohle udělali

Co dělat, když zůstanete stát s autem na přejezdu mezi závorami? Situaci, nad kterou nepřemýšlíte, dokud se do ní nedostanete. Možná si také pomyslíte, že vám se to stát nemůže. Ve vzdělávací kampani Správy železnic se dozvíte, jak se správně zachovat.