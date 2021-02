"Proslul" podvody, teď vyšel z vězení. Pojedu do Egypta, vzkázal Kohout

Lukáš Kohout je na svobodě. Muž, který se proslavil jako falešný asistent bývalého předsedy Valného shromáždění OSN Jana Kavana a létal za státní peníze do exotických zemí, chce prý teď hlavně odpočívat. Ve vězení strávil šest let a čtyři měsíce.

Lukáš Kohout ve čtvrtek v poledne po téměř 6,5 letech strávených za mřížemi opustil pražskou pankráckou věznici. "Tak, jak to přirovnával David Rath k nějaké tortuře, tak to rozhodně tortura není. Pracoval jsem v přijímaní lidí do výkonu trestu. A pak na ubytovně, kde spali dozorci. Tam se uklízelo. Byl jsem dokonce i na solárku," zavzpomínal Kohout. Metr prý rozhodně nestříhal.

Něco mu ale přece jen chybělo a čerstvě na svobodě si to hned opatřil. "První jsem si šel koupit mobil, pak hamburger a pak byla pařba," vyjmenoval Kohout. Večírek byl prý "hodně velký a probuzení ještě horší."

Kohout se stal v Česku známým, když se v roce 2002 vydával za asistenta tehdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Jana Kavana a za státní peníze létal po celém světě. To, jak dokázal oklamat politiky, mu někteří z nich nemohli zapomenout. "Podle mého názoru musí být trochu blázen," rýpl si tehdejší poslanec ČSSD Milan Urban.

"Jsou věci, které se mnou zůstanou na celý život, to člověk neodpáře. Na některé vzpomínám velice rád," přiznal Kohout. Jako mystifikátor a podvodník Kohout inspiroval i tvůrce úspěšné filmové komedie Bobule.

Novodobý baron Prášil, opojený popularitou, se pak začal vydával za kdekoho. V roce 2004 napálil novináře, když se vydával za mluvčího nelegální technoparty CzechTek.

O sedm let později se zase pasoval na vůdce protiromských demonstrací na severu Čech. Paradoxně měl v té době s jednou z Romek vztah.

Teď chce nastoupit do práce jako počítačový specialista. Ale až poté, co se vrátí z dovolené. "V pondělí odpoledne odjezd k moři do Egypta s pár známými. Teď si tu dovolenou bohužel musím zaplatit, že jo," povzdychl si Kohout. Za teplem se chystá na deset dní.

Odsouzený byl původně na 7 let a 4 měsíce. Rok mu soud odpustil. "Já asi divoký nějakým způsobem furt budu. Ale jestli to bude do nějakého extrému, to fakt nevím. To neví nikdo," krčí čerstvě propuštěný Kohout rameny.

Každopádně teď bude muset minimálně rok sekat latinu, protože na svobodu ho soud pustil podmíněně. A vrátit se zpátky za mříže podle vlastních slov nechce.