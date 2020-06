Prostituce jako normální živnost? Ministr vnitra je připraven jednat o legalizaci

Prostituce by měla být živnost a prostitutky by měly platit daně. Návrhem, aby Česko odstoupilo od Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi, se bude příští týden zabývat zastupitelstvo hlavního města Prahy. V době pandemie se prostitutky ocitly bez příjmů, a protože podnikají v takzvané šedé zóně, neměly nárok ani na ošetřovné, ani na tzv. Pětadvacítku. Ministr vnitra je prý připraven jednat o legalizaci.

"Prostituce je slovo minulé, měli bychom používat sex-byznys nebo sexuální služby," řekla místopředsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Eva Horáková.

Legalizace prostituce – evergreenové téma posledních patnácti let. Příští týden se jím bude zabývat zastupitelstvo hlavního města Prahy, protože prostituci na jeho území je prý na čase regulovat. To by ale vyžadovalo, aby Česko odstoupilo od Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi.

"Co my potom chceme, je, aby došlo k legalizaci, aby to byly osoby samostatně výdělečné činné," tvrdí Horáková. "Prostituce je v tuhle chvíli v nějaké šedé zóně, v právním vakuu, společensky tolerovaná věc, ale legislativně to tolerované moc není," řekl zastupitel Radomír Nepil (ANO).

"Všichni cítíme, že prostituce je něco, co patří k lidstvu a na co bychom neměli být hrdí, ale pokud to zlegalizujeme, posuneme tím morální hranice," vyjádřil se poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Pokud by se na tom zastupitelstvo příští týden shodlo, primátor by o tom jednal s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Jaký k problematice zaujímá postoj, zatím neřekl. "Jsem připraven o tom jednat," prohlásil Hamáček.

Návrh o výpovědi úmluvy ve sněmovně předložila i trojice poslanců z klubů ANO, ODS a Pirátů. Podle nich by legalizace nejstaršího řemesla omezila obchod s bílým masem, nevěstince by nově například musely povinně nabízet ochranné pomůcky, prostitutky by byly evidované a odváděly by zdravotní i sociální pojištění a platily daně.

"Dneska nevěstince nejsou vůbec regulované, takže oni nemusí dodržovat žádné hygienické požadavky," tvrdí poslanec Jakub Michálek (Piráti). "Dejme tomu, kdyby to bylo 560 milionů – víc nepředpokládám, že by se z toho mohlo utržit. Já jsem k tomu skeptická," říká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Poslanec ODS Marek Benda k tématu řekl: "Všechny pokusy o to, aby se stát stal jedním velkým kuplířem a začal z toho vybírat daně, já jsem byl vždycky proti." Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 připomněla, že jiné státy, které se o to pokoušely, v tom úspěšné také nebyly.

Klienti v Česku za prostitutky podle statistického úřadu v roce 2018 utratili přes šest miliard korun.

