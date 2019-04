Prostředek proti dětským bitkám, Mladá Boleslav rázně zakročila

Při jedné z mnoha rvaček z Mladé Boleslavi dvě dívky kopy do hlavy napadaly 14letou dívku. "Já jsem to zveřejnit nechtěla. Poprosila jsem děti, co tam byly, aby to prostě nikam nedávaly," uvedla matka napadené dívky.

Prosby matky zůstaly nevyslyšeny. Rvaček přibývá a právníci s experty měsíce hledali, zda i u mladistvých mohou použít zákaz vstupu, stejně jako je tomu u fotbalových chuligánů.

"Rozhodli jsme se. Platí to prakticky týden. Správní orgán vydá omezující opatření pachateli a ten může až na jeden rok dostat omezující opatření pobytu," vysvětlil vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence kriminality na mladoboleslavském magistrátu Vladislav Král.

V praxi to bude vypadat tak, že aktéři dětských bitek budou mít zakázaný vstup například do obchodního centra a jeho okolí. A to samé bude platit i před hypermarketem v centru Boleslavi. Dětské gangy totiž nejčastěji bitky organizují právě tam. Láká je tam dostupnost, teplo a připojení k síti zdarma, tedy možnost videa ihned zveřejnit.

"Bude to postih přímo na ně. Nebavíme se o tom, že dostanou nějakou finanční sankci, kterou za ně zaplatí rodiče," zhodnotil Král. Magistrát se teď chystá do vybraných škol. "Vzkaz je takový: Nedělejte bitky, poněvadž budete trestáni. Nikdo tady ve městě to nebude tolerovat," doplnil Král.

Boleslavská novinka už zajímá i další velká města. "Ta prevence přestává fungovat, je potřeba v tenhle okamžik skutečně ukázat tu sílu. Uchránit ty slabší a těm chuligánům skutečně dát najevo, že můžou být postižitelní," uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.

Mladoboleslavská radnice v současné době neřeší aktuálně žádný případ, kdy by vykázání mohla použít.