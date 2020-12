Protest restaurací! Řada podniků ani přes zákaz v osm večer nezavřela

Je krátce po dvacáté hodině a v pražské restauraci Šeberák stále posedávají skupinky hostů. Okolo desíti zákazníků popíjí pivo a nedělají si hlavu z toho, že už dávno měli podnik opustit. Takový byl včerejší večer v restauraci na jižním okraji Prahy. Při tom od středy platí nové vládní nařízení zavřít gastronomické provozovny do 20. hodiny večerní.



Zábavu po chvíli přijíždějí rozpustit policisté. Provozovnu dočasně uzavírají a nepouští nikoho ven ani dovnitř. "Přijela policie, zdokumentovala stav věci. Seznámili mě s tím, že porušuji vládní nařízení. Udělali svojí práci, udělali ji dobře," řekl majitel restaurace Jakub Olbert. Restaurace nakonec zavírá až s úderem dvaadvacáté hodiny.



Pokuty ovšem hrozí nejen majitelům restaurací, ale i zákazníkům, kteří v podnicích vysedávají i po nařízené zavíračce. "Štve mě to, že jednou je otevřeno do desíti, pak do osmi, přišla jsem majitele podpořit," vzkázala rozhořčená zákaznice restaurace Šeberák.



Restaurace Šeberák ovšem nebyla jediná provozovna, která si chtěla nezákonně prodloužit otevírací dobu. Hospodští i přes zákaz nalévali alkohol i po osmé večer v restauracích v Teplicích, Jincích na Příbramsku nebo v Praze.



V rámci celé republiky provedli policisté 4189 kontrol restaurací a barů. Šestnáct z nich porušilo vládní nařízení. Pět případů vyřešila policie domluvou, jeden pokutou a deset předala správnímu orgánu.



Majitel restaurace Šeberák se podle svých slov nechystá zavírat ve 20 hodin ani v následujících dnech. Plánuje mít otevřeno nejméně do 22 hodin.