Protestující v Hongkongu poničili úřad Číny. Policie užila slzný plyn

Pochodu ulicemi města se podle organizátorů účastnilo 430 tisíc lidí. Policie svůj odhad zatím nezveřejnila, ale očekává se, že bude mnohem nižší. Protest se konal už sedmý týden po sobě, informovala o něm agentura AP.

Organizátoři protestu si ještě před jeho začátkem stěžovali na to, že úřady povolily pouze krátkou cestu průvodu a jeho konec stanovily ve čtvrti Wan Chai. Tisíce demonstrantů ale i po oficiálním rozpuštění akce pokračovaly dále a zastavovaly se u různých vládních budov.

Nakonec demonstranti skončili u tzv. styčného úřadu, který reprezentuje centrální vládu Čínské lidové republiky. Na budovu lidé házeli vejce a nastříkali sprej na čočky bezpečnostních kamer v okolí. Čínský státní znak, který je na průčelí úřadu, nabarvili načerno.

Poté, co tisíce lidí neuposlechly výzvu, aby protest rozpustily, použili proti nim policisté slzný plyn. Těsně předtím zavlála nad davem černá vlajka jako poslední varování. Podle agentury AFP muži zákona do demonstrantů také stříleli gumovými projektily.

Demonstrantům se nelíbí návrh zákona o vydávání obyvatel Hongkongu do pevninské Číny. Tam by podle kritiků mohla být porušována jejich lidská práva. Protestující požadují také vytvoření nezávislé komise, která by vyšetřila údajné násilí na protestujících ze strany policie.

Správkyně Hongkongu Carrie Lam už prohlásila návrh zákona, který podnítil rozsáhlé demonstrace, za mrtvý. Zároveň ho ale odmítla oficiálně stáhnout z legislativního procesu. Někteří z protestujících proto požadují i její rezignaci a přímé volby.