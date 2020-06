Demonstranti v USA chtějí trest i pro ostatní policisty. Hoří i v Paříži

Spojené státy mají za sebou další den rasových protestů, které vyvolala smrt neozbrojeného černocha George Floyda během policejního zásahu. Demonstranti požadují stíhání všech čtyř policistů, kteří u zákroku byli. Zatím je totiž vyšetřován jen muž, který Floydovi údajně způsobil smrt. Protesty se dál šíří i do dalších zemí.

Hořící barikády, těžkooděnci v ulicích, demonstranti utíkající před slzným plynem. Tohle nejsou města ve Spojených státech, která už přes týden plní demonstranti požadující rovný přístup k příslušníkům všech ras, ale Paříž.

Protesty se ze Spojených států začínají přelévat na jiné kontinenty. Nejhlasitější jsou v Austrálii a na Novém Zélandu, kde se s diskriminací často setkávají domorodí obyvatelé. Ti na demonstracích předvedli typický maorský bojový tanec haka.

"To, co se teď děje v Americe, mi trhá žíly. V Austrálii je to podobné – i když v menším měřítku. Rasismus je prostě skutečnost," říká Aoatua Leeová, účastnice demonstrace v Sydney.

Svou solidaritu vyjádřili pozůstalým zabitého černocha třeba i obyvatelé Nizozemska, Velké Británie nebo Německa. Desítky lidí se shromáždily i v centru Stockholmu. "Nejsem zastánkyní násilí – nemyslím si, že je správné. Doufám, že jako policistka podobnou chybu nikdy neudělám," řekla Malou Huisman-Sarlindová, jedna ze stockholmských policistek.

Protesty pokračovaly přes zákaz nočního vycházení také ve Spojených státech. Tisíce lidí opět demonstrovaly před Bílým domem v hlavním městě Washingtonu. Armáda na výzvu prezidenta přesunula do okolí města okolo 1600 vojáků.