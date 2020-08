Protesty proti Lukašenkovi pokračují. Režim umlčuje zahraniční novináře

V Bělorusku pokračují protesty proti znovuzvolení prezidenta Alexandra Lukašenka. V sobotu do ulic vyrazilo pět tisíc žen - nejvíc od vypuknutí protestů, aby daly najevo nesouhlas s vývojem v zemi. Hlavní demonstrace propuknou v neděli.

Protestů se mají stejně jako minulý víkend účastnit tisíce lidí. V předvečer demonstrací úřady odebraly akreditace novinářům pracujícím pro největší zahraniční média.



Ulice Minsku praskají ve švech. Zaplnilo je na 200 tisíc lidí, aby dali Alexandru Lukašenkovi jasně najevo, že za prezidenta už ho nechtějí. Záběry z minulé neděle, které natočili kameramani z celého světa, byly pro mnohé z nich poslední. Řada novinářských týmů přišla o akreditaci.



Povolení úřady odebraly největším zahraničním médiím jako je BBC, Reuters, AP nebo Rádio Svobodná Evropa. Rozhodnutí přišlo jen den poté, co několik zahraničních novinářů skončilo u výslechu.



V pátek i v sobotu se v centru metropole znovu sešly tisíce demonstrantů. Přestože protesty byly poklidné, policie zadržela několik lidí.



"Chceme svobodné volby a požadujeme, aby ti, kteří proti nám v minulých týdnech použili násilí, byli potrestáni,“ rozčilovala se jedna z protestujících.



Lukašenko v pátek při návštěvě jedné z továren znovu obvinil NATO, že na hranicích s Běloruskem provádí vojenská cvičení a varoval, že ruský prezident Vladimir Putin je v případě ohrožení země připravený pomoci.



"Armáda nás informovala, že NATO rozmístilo své jednotky přímo k našim hranicím. Co jsem měl dělat? Také jsem vyslal k hranicím své jednotky. To jen pro ty, kteří mě kritizují za to, že běhám po ulicích se samopalem připravený postřílet své vlastní lidi,“ řekl běloruský prezident Alexandr Lukašenko.



Generální tajemník NATO jakékoliv manévry v blízkosti běloruských hranic už ve čtvrtek rezolutně odmítl.