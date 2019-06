Protesty proti vládě: Zítra se má demonstrovat na 278 místech

Demonstrace se toto úterý nekoná v Praze, kde protestující v uplynulých týdnech zaplnili jak Staroměstské, tak Václavské náměstí.

Absenci hlavního města nicméně bohatě kompenzují nahlášené protesty ze zbytku republiky. Spolek Milion chvilek pro demokracii totiž v pondělí ráno hlásil 284 protestů pokrývajících celé Česko.

Požadavky se postupně rozrůstají - stále aktuální je přijetí pojistek pro nezávislost justice a demise nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která podle organizátorů protestů jde na ruku trestně stíhanému premiérovi.

Demonstrující ovšem nejspíš po výbušných auditech Evropské komise požadují také to, aby Agrofert vrátil "všechny neprávem obdržené dotace". Zároveň by koncern měl přijít o dotace a státní zakázky do budoucna.

Andrej Babiš se má podle Milionu chvilek také zbavit médií a sám podat demisi. Obří protest by se měl konat v neděli 23. června na Letenské pláni v Praze.