Protesty v Barmě pokračují, v ulicích jsou těžkooděnci a obrněná vozidla

Jsou to už více než dva týdny, kdy armáda v Barmě zadržela tamní vůdkyni a převzala moc v zemi. Emoce ale stále nevychladly. Desetitisíce lidí vyrazily demonstrovat do ulic. "Co chceme? Chceme, aby nás organizace OSN ochránila a aby ochránila naši demokracii," vysvětluje protestující muž.

Armáda se snaží svolávání protestů znemožnit. V zemi opět na několik hodin vypnula připojení k internetu. A když se protestující přece jen sejdou, v ulicích proti nim stojí obrněná vozidla a těžkooděnci.

"Když jsem viděla ty těžkooděnce, hned mě napadlo, že mají zastrašit lidi, kteří nemají zbraně," říká protestující žena. Ve městech probíhají také domovní prohlídky. Policie zadržela přes 400 lidí.

Ve vazbě je stále také Su Ťij, bývalá šéfka vlády. Soudní slyšení mělo začít v pondělí, nakonec ho úřady přesunuly na středu. Su Ťij je obviněna z toho, že do země měla nelegálně propašovat šest vysílaček.

"Podle příspěvků na sociálních sítích je dnešek jejím posledním dnem ve vazbě. Takže jsme přišli znovu. Slyšení by mělo proběhnout prostřednictvím videokonference," říká její právník Khin Maung Zaw.

Vojenský puč z prvního února armáda obhajuje údajnými podvody během listopadových voleb. Řada západních zemí ho odsoudila a administrativa amerického prezidenta Joa Bidena na organizátory uvalila sankce.