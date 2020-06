Protesty ve světě dál zuří. USA mění pravopis, Berlín má nový zákon

Rasismus, šovinismus a policejní brutalita jsou údajné důvody, proč padají sochy, cenzurují se filmy a kritizují policejní složky. Terčem aktivistů se staly i snímky jako je Forrest Gump nebo Indiana Jones a další. Podle nich propagují rasové stereotypy. Mnozí diváci i známé osobnosti tento akt odsoudili a označili ho za urážku filmového publika.

"Upřímně řečeno si myslím, že by se lidé neměli tolik soustředit na symboly diskriminace a projevy, jako je ničení soch, písní a podobně. Chápu, proč jsou lidé emotivní, důležité je ale zaměřit se na podstatu problému," vyjádřil se britský premiér Boris Johnson.

Americké přírodovědné muzeum v New Yorku se rozhodlo odstranit jezdeckou sochu někdejšího prezidenta Theodora Roosevelta, u kterého sedí indián a černoch. "Nevidím důvod, proč to sundat, když je to tu už roky. Proč to sundavat právě teď? Nedává to žádny smysl," nesouhlasí s rozhodnutím muzea jeden z obyvatel New Yorku. Přílišnou politickou korektnost kritizuje mnoho Američanů.

Známý britský streetartový umělec Banksy přišel s vlastním řešením, jak vrátit sochu obchodníka s otroky Edwarda Colstona zpátky na své místo. Tu v britském Bristolu demonstranti strhli do vody. "Vytáhneme ho z vody, nasadíme zpět na podstavec, upevníme mu kabel kolem krku a umístíme kolem něj bronzové sochy protestujících v životní velikosti, kteří ho stahují dolů. Všichni spokojení. Slavný den připomenut," napsal na instagramu.

Vlna protestů se ale šíří dál. Německo zavádí nový zákon proti diskriminaci, který začal platit v hlavním městě. Nově mohou Berlíňané obvinit policistu z rasismu a diskriminace bez dokazování, zda se událost skutečně stala. Je jen na policistovi, aby se očistil. Útoky na policisty jsou čím dál častější.

Bez úprav nezůstala ani pravidla pravopisu v USA. Černoch se odteď píše s velkým "Č", zatímco běloch se bude psát dál s malým počátečním písmenem.