Další problém vlády s plagiátorstvím? Piráti obviňují Babišovu úřednici

Vládní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová leží už dlouho v žaludku Pirátům. Vytýkají jí nedostatek odbornosti. Teď si posvítili na její diplomku a bakalářskou práci.

"Jsme se rozhodli přezkoumat to, jestli vůbec umí pracovat s daty, jestli vlastně získává podklady z relevantních zdrojů, proto jsme poprosili pana Macha z VŠE, aby prozkoumal její diplomovou práci a bakalářskou práci, on to udělal a našel tam shodu se spoustou online zdrojů," řekl pirátský poslanec Tomáš Vymazal.

Podezření se týká diplomové práce z roku 2005 a bakalářské práce s názvem Epidemiologie pohlavně přenosných nemocí, kterou Vedralová obhájila v roce 2001 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Podle specializovaných programů na odhalování plagiátů je v bakalářce nejméně 31 procent textu zkopírovaných.

"Z přibližně 21 stran bakalářské práce je naprostá většina převzatá z dalších zdrojů, pouze okolo čtyř stran, které tvoří diskuzi a závěr, jsou prokazatelně originálními texty. Takto velké přejímání textu určitě není etické a vhodné pro psaní bakalářské práce," vysvětlil expert na plagiátorství Jan Mach.

Podezření nebere na lehkou váhu ani Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. "Ta práce je v tuto chvíli uložena v archivaci Univerzity Karlovy, kam byla odeslána v roce 2005. My jsme si ji vyžádali a podíváme se na ni," řekl David Marx, proděkan 3. lékařské fakulty.

Jarmila Vedralová, která na Úřadu vlády působí jako protidrogová koordinátorka, obvinění z plagiátorství razantně odmítá. Požádala o analýzu obou závěrečných prací. "Trvám na tom, že obě práce jsem vypracovala sama dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Výsledky pak veřejnosti samozřejmě obratem představím," řekla Jarmila Vedralová.





Vedralová se stala národní koordinátorkou po jmenování vlády Andreje Babiše. Do funkce byla jmenována v srpnu 2018 na základě výběrového řízení, do kterého se tehdy přihlásili tři adepti. "Po tom, co hodnotící komise konstatovala splnění těch předpokladů, tak byl výběr ponechán na nejbližším nadřízeném, což byl pan Babiš a ten si vybral paní Vedralovou, která z těch tří kandidátů byla ta nejméně kompetentní," dodal poslanec Vymazal.

Problémy s plagiátorstvím měli v Babišově vládě v minulosti například ministryně spravedlnosti Taťána Malá a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál. Oba ve funkci po skandálu skončili.