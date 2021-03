Starship po testu úspěšně dosedla na zem, loď pak zničila silná exploze! VIDEO

Společnost SpaceX má za sebou další krok při dobývání Marsu. Raketa Starship, kterou chystá na cestu k Rudé planetě, ve verzi SN10 úspěšně dosedla na přistávací ploše. Vše ale nešlo podle plánu.

Samotný start provázely odklady, i ve středu byl start zrušen jen těsně před zážehem, SpaceX ale plánovala opětovný pokus ještě ten samý den. V noci na čtvrtek našeho času pak skutečně došlo ke startu prototypu SN10.

Loď se úspěšně vznesla a vystoupala do výšky 10 kilometrů. Při sestupu k zemi se vesmírné plavidlo překlopilo do vertikální polohy. I tento manévr vyšel, těsně nad zemí se loď srovnala a začala brzdit.

Ze záběrů se zdá, že loď při samotném přistání lehce poskočí, následně je vidět, že je mírně nakloněná do strany, úspěšně ale sedí na zemi.

Pak se ale ozvala ohromná exploze, která vymrštila loď opět do vzduchu. Ta se v plamenech následně zřítila k zemi.

Majitel společnosti SpaceX Elon Musk nejprve oslavil úspěšné přistání, pak ale k videu, na kterém je výbuch zachycen, dodal: "Odpočívej v pokoji SN10, čestné propuštění." Raketa sice přistání úplně nepřežila, poprvé se ale podařilo dosednout na zem. Při předchozích pokusech prototypy vybuchly přímo při přistání.

#SN10 reflew a lot quicker than any of us expected that was insane!!!! So.... congrats and also RIP bye bye SN10, congrats on making history!!!! @spacex @elonmusk pic.twitter.com/FkDTa9ISRi