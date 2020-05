Dnes 29. května se v podcastu Televizních novin dozvíte, jak to bude s komisí, která by měla prověřit nákupy ochranných pomůcek. Podíváme se na nový jaderný blok za 160 miliard korun, který by Česko mohlo mít. Také zjistíte, kolik peněz získá Česká republika ze společného fondu Evropské unie.