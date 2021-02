Provoz na dálnici D1 opět omezen. Kde musíte počítat s komplikacemi?

Od sobotního časného rána montují dělníci provizorní svodidla mezi 168. a 178. kilometrem dálnice D1. "Dnes začala modernizace v letošní sezóně. Na tomto místě bude práce letos nejvíce," řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Oprava pokračuje po téměř tříměsíční pauze.



Provoz byl omezen do jednoho pruhu v obou směrech, od pondělí bude provoz rozšířen do režimu 2 + 2 jízdní pruhy. Řidiči mohou úsekem projíždět maximální rychlostí 80 kilometrů v hodině. S obnovením rekonstrukce je většina řidičů smířená. "Musíme to holt vydržet," řekl jeden z motoristů štábu TV Nova.



Další opravy budou následovat. Příští týden se začne s opravou povrchu vozovky mezi 21. a 29. kilometrem u Prahy. Provoz ve zbylých plánovaných úsecích bude postupně omezován, všechny fáze oprav by měly odstartovat nejpozději do poloviny března. Podle mluvčího ŘSD by měla modernizace celé dálnice D1 skončit letos na podzim.