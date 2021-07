Kolaps na hlavní trati! Vlaky mají i 240 minut zpoždění, část museli zrušit

Provoz na frekventovaném železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v sobotu zastavila závada na trakčním vedení. Vlaky nabírají velké zpoždění, jiné spoje musely být zrušeny nebo zkráceny. Železničáři předpokládají, že se problém podaří odstranit do 16. hodiny.

Podle webu Českých drah vlaky na hlavní trati nejedou od půl jedenácté dopoledne. "Na frekventované trati Praha - Kolín, v úseku Český Brod - Pečky, došlo k poruše trakčního vedení. Správa železnic zajištuje opravu, která je naplánovaná do 16:00. Vlaky jsou částečně nahrazeny autobusy. Bohužel dochází ke značnému zpoždění vlaků," uvedly České dráhy po 13. hodině na twitteru a omluvily se cestujícím za komplikace.

Zmíněná Správa železnic informovala, že za úplným zastavením provozu je "nesprávný průjezd vlaku," který poškodil právě trakční vedení.

"V úseku Český Brod - Kolín a zpět je zavedena náhradní kyvadlová doprava. K dispozici je celkem sedm autobusů pro náhradní dopravu," napsaly České dráhy na stránkách. Později varovaly, že dálkové vlaky mezi Prahou a Kolínem nejedou vůbec. Potíže způsobuje skutečnost, že souběžně s tím je výluka i na trati z Kolína do Prahy přes Nymburk a Lysou nad Labem, kudy by jinak mohly vlaky neprůjezdný úsek objet.

"Za dálkové vlaky v úseku Praha - Hradec Králové a opačně mohou cestující využít autobusy náhradní dopravy ze stanice Praha - Masarykovo nádraží do stanice Lysá nad Labem s následným přestupem do vlaku regionální dopravy do stanice Nymburk," doplnil dopravce.

Trasy řady vlaků na vytížené trati byly kvůli závadě zkráceny, jiné v zasažené oblasti vůbec nevyjely. Podle odjezdových cedulí SŽ mají vlaky mnohahodinová zpoždění, třeba vlak EC 279 Metropolitan do Maďarska má mít v Kolíně zpoždění tři hodiny. U vlaku R 983 Vysočina dokonce předpokládají zpoždění 240 minut, tedy čtyři hodiny.