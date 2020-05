Provozovatelé hotelů a kempů se těší na hosty. Krize jim dala zabrat

Dva měsíce byl život v Česku ochromen, už v pondělí začínají ale provozy startovat. Sportovní resort v Dolní Moravě tratil už náhlým uzavřením sjezdovek v březnu. Na letní sezonu jsou nachystáni, i když dvouměsíční uzavírka znamená obrovské ztráty.

Provozovatelé spočítali, že o jeden měsíc kratší zimní sezona je připravila o celý zisk. Už teď je obsazenost na letní měsíce kolem 80 procent. Podobná situace je i v Krkonoších. Hoteliéři doufají v letní sezónu snů. Horské atrakce a lanovky jsou po revizích znovu v provozu, a vyvezou na hřebeny i kola nebo koloběžky.

"Doporučujeme koupit jízdenky online přes internet a pak už jít jen k turniketu s mobilem v ruce," radí Zina Plchová ze Ski areálu Černá Hora – Pec. Na jižní Moravě, vyhlášené vinařské oblasti, se opět otevřou vinné sklípky. Vinaře Karla Otáhala z Hustopeč stály zrušené rezervace na degustace jmění.

"Jsme připraveni i co se týče desinfekce, hygienických potřeb. Myslím, že to bude pozvolně, jak si všichni myslí, že se to otevře a všichni se nahrnou, tak to určitě tak nebude," říká Otáhal.

A pak tu bude ještě jedna výrazná změna, venku už se nebudou nosit roušky. Zcela na hřebík je ale ještě pověsit nemůžeme. Například v nákupních centrech, nebo na místě s větší koncentrací lidí, budou pořád povinné.