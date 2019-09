Provozovatele koupališť sezóna zklamala! Tržby byly průměrné

Slunce, tropické teploty a příjemná voda na koupání - tak to na koupalištích vypadalo uplynulé tři měsíce. I když bylo léto podle meteorologů nejteplejší za posledních 58 let, provozovatelé koupališť jsou zklamaní. Sezóna se podle nich nepovedla - a to i přesto, že začátek léta, co se týká návštěvnosti, vypadal velmi nadějně.

"Největší návštěvnost byla v červnu. V červenci a srpnu byla polovina tržby, co byla v červnu," řekla pokladní koupaliště Karviná Blažena Barániová. "Červen vypadal nadějně, červenec byl slabý. Dnes už víme, že návštěvnost loňského roku nedoženeme," řekla Jana Adamczyk Vicherová, vedoucí aquaparku Olešná.

Podle provozovatelů jsou tržby o statisíce nižší, než byly minulý rok. Na vině je především proměnlivé počasí o prázdninách, kdy tropické teploty střídaly bouřky a rychlé ochlazení. "Prázdniny byly tak jako na střídačku a to samozřejmě ovlivňuje rozhodnutí všech návštěvníků, jestli zůstanou v kempu pod stanem nebo pojedou jinam," řekla Věra Fryčová z Kamencového jezera v Chomutově.

Letošní letní sezona v jihlavském aquaparku byla spíše podprůměrná. "Když bychom měli vyhodnotit celé léto, tak jsme na polovičních číslech oproti loňskému roku," řekl Martin Málek, mluvčí aquaparku Jihlava.

Ani v Ústí nad Labem se sezóna nepovedla tak, jako před rokem. Návštěvnost je přibližně o třetinu nižší. Někteří meteorologové si už troufli předpovědět, jaké bude léto 2020. Provozovatele koupališť ale příliš nepotěší - má to prý být nejstudenější rok za posledních několik desítek let.