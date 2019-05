Zkazilo vám dovolenou počasí? Na tomto ostrově vám vrátí peníze!

Déšť dokáže dovolenou u moře pořádně pokazit. Moc dobře to vědí i na ostrově Elba u toskánského pobřeží. A tak přišli s "náplastí" pro turisty, kteří sem přijedou a návštěva jim proprší.

Ostrov totiž spustil iniciativu Elba bez deště (Elba No Rain). Do té se zapojila řada místních penzionů i hotelů. Její podstatou je, že pokud jsou turisté na ostrově v době, kdy prší, hotely jim vrátí peníze za nocleh, píše britský Daily Mirror.

Stačí, aby pršelo nejméně dvě hodiny od deseti hodin ráno do osmi hodin do večera a pobyt na Elbě je pro cestovatele grátis. Iniciativa je zatím ve zkušebním provozu do konce května.

Elba je po většinu roku slunnou destinací, neprší tu příliš často. Počasí se tu ovšem může změnit velmi rychle, takže je zajímavý nápad jakousi pojistkou pro ty, kteří mají během pobytu prostě smůlu.

Elba je jedním z největších italských ostrovů, přesto je stále dost malá na to, aby se dala projít pěšky. Je na ní například rozlehlý národní park plný pěších stezek.

Seznam zúčastněných hotelů je na TÉTO stránce