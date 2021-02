Průlom v boji s covidem-19! Vědci vyvinuli vakcínu proti mutaci z JAR

Nový kmen koronaviru z Jihoafrické republiky je podle odhadů zodpovědný za 90 % případů nákazy v tamních zemích. Experti navíc tvrdí, že způsobuje více změn v tzv. spike proteinu, který hraje zásadní roli v naší imunitní reakci.

Právě to je důvodem obavy odborníků, že by tato mutace mohla snížit účinnost vakcín proti covidu-19. Přední britští vědci proto pracují na nové očkovací látce, která je zaměřená právě na jihoafrickou variantu.

"Odborníci po celém světě zkoumají nové varianty koronaviru a vytváří k nim nové vhodné očkovací látky,“ citoval portál Daily Express profesora Robina Shattocka.

Ten zároveň doplnil, že jeho tým už nyní pracuje s novou vakcínou, u které nyní zjišťují, zda bude účinnější proti jihoafrické mutaci. Pokud by se očekávání odborníků potvrdilo, mohla by být nová očkovací látka dostupná do tří týdnů.

Mezi experty vzbuzuje jihoafrická mutace ohromné obavy. Kromě toho, že by mohla odolávat vakcínám, se podle odborníků i snáz přenáší. Jiné výzkumy navíc dokazují, že klíčovým znakem této varianty je, že se dokáže vyhnout protilátkám, které mají v těle lidé po prodělání covidu-19.

Nové mutace koronaviru komplikují situaci po celém světě. Více se dozvíte v následující reportáži: