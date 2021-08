Průlom v technologii: Unikátní robot mění barvy jako chameleon

Člověk opět posunul hranice možného. Vědcům z Jižní Koreje se podařilo vyvinout robota, který mění barvu podle daného prostředí podobně, jako to v přírodě umí chameleon. Technologie využívá biologické materiály s vrstvou termochromních kapalných krystalů. Vynálezci tvrdí, že by této funkce mohl využít hlavně módní průmysl nebo také armáda pro vojáky a jejich maskování v terénu. Jejich uniforma by se pak dokonale přizpůsobila měnícímu se prostředí. Jak to funguje, se podívejte sami.