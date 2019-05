Průlomová studie: Smrtící nemoc AIDS by se mohlo podařit vymýtit

Pokud je virus HIV včas odhalen a podchycen, doktoři už v minulosti uměli nemocnému prodloužit život až o několik desítek let. Podle mnohých nemocných to však byl často život v obavách z šíření nemoci. Těmto obavám však může být podle britských vědců konec.

Po osmi letech testování a zkoumání zveřejňují komplexní studii: Pokud se nakažení léčí, nemohou nikoho nakazit! Studie proběhla na vzorku 1000 párů, v nichž byl vždy pouze jeden nakažen virem HIV. Ani v jednom případě pak nepřenesl nakažený virus na svého partnera.

"Je to skvělé, přímo fantastické,“ svěřila vedoucí výzkumu profesorka Alison Rodgersová z University College London. "Hrozbu jménem AIDS to v zásadě posílá k ledu.“ V důsledku by to totiž mohlo znamenat, že v případě nasazení léčby na celou lidské populace, můžeme virus vymýtit.

To potvrzuje i profesor Ladislav Machala z AIDS centra na Bulovce: "Ano, tato studie potvrzuje, že pokud jsou pacienti léčeni dlouhodobě a léky užívají řádně, přestávají být infekčními,“ svěřuje. "Problém je v tom, že abychom tímto způsobem šíření nákazy opravdu zabránili, museli bychom diagnostikovat alespoň 90 procent nakažených. Přitom odhadujeme, že v České republice známe jen asi 70 procent nakažených. O Africe, kde je virus nejrozšířenější, ani nemluvě.“

V roce 2017 bylo po celém světě roztroušeno téměř 40 milionů lidí nakažených virem HIV, z nichž jen o něco více než polovina byla na antiretrivirální (proti HIV efektivní) léčbě.

"Nyní se musíme zaměřit na to, abychom zprávu zprostředkovali co nejširšímu publiku. V další fázi pak zajistit, aby přístup k léčbě měli všichni HIV pozitivní. Pokud léčbu nasadíme všem, AIDS vymítíme,“ zakončila Rodgersová.