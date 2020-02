Průlomový rozsudek kvůli týrání zvířat, muž musí zaplatit léčbu

Případ se odehrál v roce 2017, kdy si muž z Plzně pořídil sotva měsíční štěně Amy. Krátce poté ho ale podle spisu začal týrat. Muž měl do štěněte kopat, s fenkou údajně hodil dokonce o zeď.

Spolubydlící okamžitě psa z bytu odnesl a předal jej pracovníkům spolku pro ochranu psů. Fenka měla mnohačetné zlomeniny dvou končetin a musela podstoupit řadu operací. Následky si zřejmě ponese trvale.

Spolek se tehdy rozhodl soudně vymáhat po vlastníkovi veškeré náklady na léčbu. Plzeňský soud ve středu přiznal spolku peníze vynaložené na kompletní léčbu a rehabilitaci. Jde o částku přes 73 tisíc korun.

Je to vůbec první případ, kdy soud takto rozhodl. Před několika lety bylo totiž zvíře považováno za věc, proto nebylo možné, aby někdo hradil částku za péči, která by několikanásobně převyšovala jeho hodnotu. Změnil to až nový občanský zákoník. Amy je nyní v dočasné péči.