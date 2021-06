Průměrná mzda vzrostla. Liší se podle kraje, oboru i pohlaví! PŘEHLED

Průměrná mzda se v prvním čtvrtletí roku 2021 opět zvedla. Oproti loňsku vzrostla o 1 089 korun na 35 285 korun. "80 % zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 15 430 Kč a 56 423 Kč," uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Na průměrnou mzdu ovšem většina lidí nedosáhne. Mnohem přesnější je tak medián mezd, který značí částku tzv. "uprostřed." To znamená, že stejně lidí bere více, než je medián a stejně lidí bere méně. Ten v roce 2021 činí 29 867 korun.

Růst platů ovšem oproti předchozím čtvrtletím zpomalil. "Důvodem bylo zejména odeznění vlivu mimořádných odměn ve zdravotnictví a v oblasti sociální péče, jenž byly vyplaceny v průběhu čtvrtého čtvrtletí a vedly k výraznému zvýšení průměrné mzdy," vysvětlil ekonom Martin Gürtler. Vliv mělo podle ekonomů i zrušení superhrubé mzdy. Zaměstnavatelé tak v některých případech mzdy nezvedali.

Podle ekonomů růst i do budoucna zpomalí. "Druhá polovina letošního roku bude pravděpodobně ve znamení utlumeného vývoje mezd, když v soukromém sektoru bude pro letošek převládat opatrnost ohledně nárůstu mzdových nákladů," uvedl analytik Miroslav Novák.

Vliv na to, kolik bere člověk peněz nemá jen to, jak je šikovný a pracovitý. Velkou roli má i bydliště, odvětví a pohlaví.

Bydliště

Tradičně nejvyšší platy mají lidé v Praze, kde se průměrná mzda pohybuje nad hranicí 44 tisíc korun. Následují kraje Středočeský a Jihomoravský.

Naopak na konci tohoto žebříčku je kraj Karlovarský, kde se průměrná mzda dostala jen lehce nad 30 tisíc. Jen o něco málo více berou lidé ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Průměrná mzda po krajích

Odvětví

Mzdu ovlivňuje také to, v jakém odvětví člověk pracuje. Koronavirovou pandemií byla hodně zasažena například kultura, ve které se za poslední rok nejvíce snížily mzdy. "Průměrná mzda se nejvíce snížila v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti (pokles o 5,1 %) a ubytování, stravování a pohostinství (o 2,6 %)," uvedl ČSÚ.

Anketa Dosáhnete na průměrnou českou mzdu? Ano 17 3 hlasy Ne 83 15 hlasů Hlasovalo 18 lidí.

Naopak nejvyšší růst vykázala odvětví činnosti v oblasti nemovitostí (12,2 %), zdravotní a sociální péče (11,3 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (4,9 %).

Na nejvyšší průměrnou mzdu dosahují zaměstnanci v oboru informačních a komunikačních technologií, kteří berou v průměru přes 66 tisíc. Naopak nejnižší platy jsou tradičně v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. V tomto odvětví činí průměrná mzda 19 805 korun.

Průměrná mzda podle odvětví

Pohlaví

Zatímco bydliště a odvětví se dá poměrně snadno změnit, tak hůře je to s pohlavím. To má přitom na výšku platu velký vliv. Zatímco medián mezd mužů činil v prvním čtvrtletí letošního roku 32 235 korun, tak u žen to bylo 27 237 korun.

Vývoj mediánu podle pohlaví

Ženy letos prakticky pracují 69 dní zadarmo. Podívejte se, proč tomu tak je: