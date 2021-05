Průměrný důchod v Česku se zvyšuje. Dosáhnete na něj? ANKETA

Průměrný důchod dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku 15 351 korun, přičemž na začátku roku 2020 to bylo ještě 14 397. Došlo tak ke zvýšení o necelou tisícikorunu. Podle údajů ČSSZ v Česku pobírají vyšší důchody muži než ženy, a to v průměru 16 841 korun.



Ženy pobírají nižší důchody dlouhodobě. V prvním čtvrtletí roku 2021 si tak přišly v průměru na 13 985 korun, což je o 2883 korun méně, než mají muži.

Zajímavostí je, že žen, které pobírají vdovský důchod je více než mužů, kteří mají vdovecký. Celkem v Česku žije momentálně přes 2,8 milionu důchodců, přičemž 2,3 milionu pobírá starobní důchod.



Za zvýšením průměrného důchodu stojí především zákonná valorizace. Důchodci měli v tomto roce brát v průměru zhruba o 750 korun měsíčně více. Vláda se ale rozhodla seniorům přidat peníze navíc.

Na vládu navíc nyní míří také návrh důchodové reformy, který by měl přinést ocenění péče za každé vychované dítě, možnost odejít dříve do penze bez sankcí u náročných profesí nebo zkrácení povinné doby pojištění. "Je to poprvé, co resort práce a sociálních věcí předložil k projednání komplexní návrh důchodové reformy v paragrafovém znění," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Vyšší důchody, náhradní výživné. Maláčová řekla, co chystá za novinky! Podívejte se na reportáž televize Nova: