Průvod o víkendu omezí dopravu i MHD v Praze. PŘEHLED

Od pondělí 5. srpna se v hlavním městě koná již tradiční festival LGBT+ komunity Prague Pride. Ten vyvrcholí v sobotu po poledni pochodem s názvem Pride Parade, kterého se podle očekávání má účastnit až třicet tisíc lidí. Je tedy nutné počítat s dopravními omezeními.





Čelo průvodu vyrazí vpřed přesně v 12:30 z Václavského náměstí. Pokračovat bude ulicí Na Příkopě přes náměstí Republiky, Revoluční ulicí, Řásnovkou a Klášterskou ulicí na Dvořákovo nábřeží a přejde Čechův most.





Trasa průvodu:



Pro řidiče budou komunikace na trase průvodu postupně uzavírány a přibližně od 13.15 hodin do 14.45 hodin dojde k dočasnému omezení provozu tramvají a autobusů v oblasti Náměstí Republiky, Revoluční, Na Františku a Čechův mostZměny v provozu tramvají:- Linky číslojsou v úseku Masarykovo nádraží – Strossmayerovo náměstí vedeny obousměrně přes zastávky Bílá labuť, Těšnov, Štvanice a Vltavská.- Linka čísloje v úseku Florenc – Strossmayerovo náměstí vedena obousměrně přes zastávky Těšnov, Štvanice a Vltavská.- Linka čísloje v úseku Masarykovo nádraží – Čechův most vedena obousměrně přes zastávky Bílá labuť, Těšnov, Štvanice, Vltavská a Strossmayerovo náměstí..- Linka čísloje v úseku Staroměstská – Čechův most vedena obousměrně přes zastávku Malostranská.Změny v provozu autobusů:- Provoz linky čísloje dočasně přerušen v celé trase (Florenc – Malostranská – Florenc).- Linka čísloje v úseku Florenc – Staroměstská obousměrně vedena po odklonové trase (zrušeny zastávky Bílá labuť, Náměstí Republiky, Dlouhá třída, Nemocnice Na Františku a Právnická fakulta). Ve směru Malostranská se zřizuje zastávka Čechův most (v zastávce tramvají) a ve směru Staroměstská se zřizuje zastávka Malostranská (v autobusové zastávce linky číslo).