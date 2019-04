Průzkum: Češi si nejčastěji spoří na nevýhodných účtech

Z průzkumu banky ING zkoumajícího postoje české populace ke spoření vyplývá, že Češi si nejvíce spoří na běžných účtech. Druhou nejčastější formou je penzijní spoření a až na třetím místě se umístily klasické spořicí účty, přestože střadatelům nabízejí nejvyšší zhodnocení. Na těch šetří pouze 42 % dotazovaných, a to převážně z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí.



„Téměř tři čtvrtiny Čechů mají své úspory uložené na běžných účtech. Zde se ale vložené peníze především kvůli růstu inflace v poslední době nezhodnocují. Přitom více než polovina dotázaných v průzkumu ING uvádí, že jsou se svou finanční rezervou nespokojeni,“ říká šéf retailu ING Radek Sedlář. Obecně využívají různé způsoby spoření spíše lidé s vyšším vzděláním a vyšším příjmem. Téměř vůbec naopak nespoří lidé bez maturity. Čtyřem pětinám respondentů naopak nedělá problém ukládat peníze alespoň jednou měsíčně. 13 % lidí si spoří tajně, aby to jejich partner nevěděl.



K tajným nákupům se uchyluje čtvrtina Čechů, peníze však berou ze svých osobních rezerv, i když účty mají společné. Tajné nákupy dělají častěji ženy. Obvykle se jedná o oblečení a kosmetiku. Necelá třetina z nich se k tomuto chování nechává nalákat akčními slevami v obchodech. Téměř třetina dotázaných neumí obětovat menší nákupy kvůli spoření. Selhávají nejčastěji mladí. Alespoň jeden účet, ke kterému má přístup pouze jeden z partnerské dvojice, vlastní 55 % respondentů a jedná se opět především o mladé. Společné účty mají převážně starší generace a také téměř polovina domácností o třech a více členech. Více než polovina Čechů si nechává i pro společné soužití účet, do kterého nemá druhý z partnerů přístup.Spoření je zpět a znovu se vyplácí, téměř komukoliv. I drobnější vklady, například již stokoruny, pokud jsou ukládány pravidelně, mohou ve výsledku střadatelům pomoci dosáhnout vytyčených spořicích cílů. Nejlepším finančním produktem pro zhodnocení pravidelných úspor jsou bezesporu spořicí účty . „Pro pravidelné spoření lze nyní například využít i férové nabídky ING Konta. To nabízí zhodnocení 2,0 % p. a. na každou nově vloženou korunu až do 300 000 Kč měsíčně. Mohou ji každý měsíc využít stávající i noví klienti,“ říká ředitel retailového bankovnictví ING Radek Sedlář. „Úrokové sazby na spořicích účtech rozmrzají a v tomto roce se dá předpokládat masivní nárůst zájmu o tyto produkty. Střadatele k tomu mohou vést i vyšší mzdy, ale také obava ze zhoršení ekonomické situace,“ doplňuje souvislosti hlavní ekonom ING Jakub Seidler.