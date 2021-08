Průzkum: Češi si nejvíc váží zdraví. Podle psychologa je ale realita jiná

Na přední místo žebříčku hodnot Češi staví zdraví. V závěsu za ním pak je rodina. Průzkum ale ukázal, že ve skutečnosti je to trochu jinak. Psycholog vysvětluje, proč k tomuto rozporu dochází.

Hlavním tématem průzkumu byly životní hodnoty a jejich zavedení v praxi. Vyplynulo z něj, že pro Čechy je nejdůležitější zdraví, hned po něm si lidé vysoko cení rodiny. Pokud jde ale o otázku zohledňování těchto hodnot v praktickém životě, péči o zdraví Češi uvedli až na třetím místě od konce.



Předběhla ji i práce, které se lidé věnují také po pracovní době. Stráví v ní 14 % svého volného času, ukázala průzkum pojišťovny Nationale Niederlanden. Psycholog Radek Ptáček redakci TN.cz vysvětlil, proč se odpovědi lišily.



"Život lidí není vedený tím, co víme, ale tím, co je pro nás příjemné. Sice víme, že bychom měli sportovat a správně jíst, ale příjemné je nesportovat a jíst jídlo, které není zdravé," uvedl psycholog Radek Ptáček.



"Předpokládáme, že člověk je tvor rozumný, který má emoce občas, ale je to přesně naopak. Jsme tedy vedeni primárně tím, co je snazší a příjemnější než tím, co víme," popsal Ptáček.

"Jde tu hlavně o lenost a pohodlí. Zdraví si u lidí získalo první příčku, protože je to všeobecně známé: víme nebo jsme někde slyšeli, že právě zdraví je tou nejpodstatnější hodnotou. Zároveň ale žijeme v začarovaném kruhu, kdy máme tendenci upadat do příjemného a pohodlného," objasnil psycholog.



Ptáček zdůraznil, že také Češi si uvědomují, že zásadní roli v lidských životech hrají i vztahy. V průzkumu lidé hned za zdravím jmenují rodinu, která pak v trávení volného času zaujímá rovnou prvenství. Pokud jde ale o přátele, tak ty Češi trochu zanedbávají.



"Žijeme v době, která je extrémně zaměřená na výkon. I tady víme, že bychom se měli věnovat přátelům, ale raději se zničíme v práci, protože výkon považujeme vnitřně za důležitější. Více výkonu a s ním spjatá i vidina více peněz pro nás často představuje větší radost. Je ale také možné, že si jednoduše neumíme zorganizovat svůj čas," dodal závěrem psycholog.