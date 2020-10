Průzkum: Češi už nejsou tak opatrní jako na jaře. Stěžuje si na to i Prymula

Zajímavá čísla přinesla agentura Ipsos, která sleduje dodržování opatření proti šíření koronaviru, již od jara. Vyplývá z nich, že lidé v řadě opatření výrazně polevili. Především v kategoriích, které se týkají kontaktu mezi lidmi. Styk se známými omezuje v říjnu jen 30 % lidí, v dubnu to přitom bylo 62 %. Stejně tak značně klesl podíl lidí, kteří zůstávají doma a vychází jen pokud je to nutné. Na jaře to bylo 57 % lidí, nyní je to 30 %.







Naopak jen drobnou změnu zaznamenali statistici v podílu lidí, kteří si myjí ruce. Ze 79 % klesl podíl na 75 %. Skoro beze změny zůstal i podíl lidí, kteří pravidelně používá dezinfekční prostředky, který klesl na 54 % oproti dubnovým 58 %.



Na to, že se lidé více schází si stěžuje i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). "Mobilita lidí je pořád zhruba 50 procent toho, co bylo v březnu. Stále těch kontaktů je příliš mnoho a opatření nejsou učinná,” uvedl ministr.



Mezi lidmi ale roste obava z nákazy koronavirem a čísla se již přibližují těm z března. Nejvíce lidí se bálo v druhé polovině března (81 %), pak podíl klesl až na květnových 55 % a od té doby stoupá na aktuálních 71 %.







Od července také rostou obavy z dopadu koronaviru na zaměstnání. Strach má nyní 58 % populace. Obavy jsou větší u lidí v produktivním věku 30–49 let, lidí s nižším vzděláním a také u více početných rodin.



Roste také podíl lidí, kteří osobně znají někoho, u koho se onemocnění koronavirem potvrdilo. V srpnu někoho s potvrzenou nákazou koronavirem znalo 18 % Čechů, nyní je to 44 %.



Od května výrazně poklesl podíl lidí, kteří jsou přesvědčeni, že vláda zvolila v boji s koronavirem optimální postup. V květnu to uvádělo 79 % populace, nyní pouze 35 %. Pozitivní hodnocení roste s věkem, mezi mladými do 29 let hodnotí postup ČR jako optimální 22 %, mezi lidmi staršími 65 let je to 52 %.