Průzkum: Na dovolenou si půjčuje každý desátý Čech

Odpověď je nasnadě. Nemá to smysl, ale Češi se své dovolené vzdávají jen velmi neradi, podle údajů z nedávného průzkumu ING si na ni dokonce půjčuje desetina z nás.



I když 40 procent lidí tvrdí, že by se dalo ušetřit tak, že na dovolenou nepojedou nebo zvolí levnější dovolenou, nakonec se rozhodnou jinak. „Odpustit si dovolenou nebo jen zvolit levnější variantu dokáže pouze 3,7 % z nich. Desetina Čechů, kteří si spoří na dovolenou, přiznává, že se zároveň kvůli dovolené ještě zadlužuje,“ komentuje výsledky průzkumu Radek Sedlář, šéf retailové sekce banky ING.



Na dovolenou spoří jen 5 % Čechů



Čísla z průzkumu dále odhalují, že na dovolenou šetří jen minimum Čechů, a pokud ano, činí tak v rámci spoření na ostatní věci nebo na ni peníze začnou odkládat zvlášť až v době, kdy ji plánují. A dělají dobře. Čas vymezený na odpočinek od běžných starostí si pak užijí bez myšlenek na to, že si ho pořídili vlastně na dluh, který bude potřeba po návratu postupně splácet. A jak to tak u půjček bývá, také o něco přeplatit. Když se pak i do relativně rozumně rozvrhnutého plánu splátek lidem bez finanční rezervy vklíní neplánovaná situace typu pokles příjmu z důvodu nemoci či ztráty zaměstnání anebo „jen“ vytopí sousedy, je o stres postaráno. Na zážitky se zkrátka nepůjčuje. Kdo se už kvůli takové podobné půjčce dostal do rizika exekuce, jistě by s tímto tvrzením souhlasil. Jedná se nejčastěji o lidi, kteří se zadlužováním mají více zkušeností, často mají spotřebitelské úvěry, kontokorent u více než jedné banky anebo více kreditních karet. Výše měsíčních splátek jim nedovolí ukládat žádné peníze stranou, anebo si to alespoň myslí.



