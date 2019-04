Průzkum, pak záchrana. OKD řeklo, kdy vyprostí mrtvé horníky

Těžební společnost OKD chce do konce týdne provést průzkum části míst v Dole ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku, kde v prosinci při výbuchu metanu zahynulo 13 lidí. Vyproštění prvních těl devíti mrtvých horníků, kteří jsou ještě pod zemí, očekává na konci dubna.

Všechny mrtvé by mohla vyprostit do poloviny května. Novinářům to ve středu řekl závodní dolu Kamil Blahut.



Průzkum předchází samotnému vstupu do požářiště a není k němu potřeba povolení báňského úřadu. "V této chvíli jsme schopni říct, že požár je uhašen," řekl Blahut. Plán vstupu už firma předložila ke schválení báňskému úřadu a očekává, že povolení dostane během několika dnů.



Od výbuchu jsou prostory uzavřeny speciálními hrázemi a lze do nich sfárat, teprve až bude jisté, že tam nehrozí žádné další nebezpečí.



Předseda představenstva a výkonný ředitel Hlavní báňské záchranné služby OKD Petr Dedek řekl, že průzkum a rekognoskace terénu je běžná akce a bude z ní pořízen záznam fotokamerou.



"Místo ohledáme, abychom zjistili složení a teplotu vzduchu v důlním prostoru i nakolik nastala deformace důlního díla," řekl Dedek. Součástí průzkumu bude také odebrání vzorků ovzduší. "Předpokládám, že průzkum postižené oblasti bude probíhat v průběhu jedné prodloužené směny," řekl Dedek.



Neštěstí v Dole ČSM-Sever se stalo loni 20. prosince v hloubce kolem 880 metrů pod povrchem. Při výbuchu metanu přišlo o život 13 horníků, z nichž bylo 12 Poláků a jeden Čech. Deset havířů bylo při výbuchu zraněno. Vynést z dolu se po neštěstí podařilo jen čtyři mrtvé, devět těl dosud zůstává pod zemí.



OKD ve spolupráci s firmami Alpex a Polalpex, jejichž zaměstnanci většinou zahynulí horníci byli, vyplácí pozůstalým odškodné. Mají na ně nárok manželky i nezaopatřené děti havířů a také jejich rodiče, pokud s nimi žili ve společné domácnosti. Budou dostávat také renty. Ve dvou sbírkách se na pozůstalé po hornících vybralo celkem přes 6,7 milionu korun.



V dolech na Karvinsku pracuje přes 9000 lidí. Z nich je zhruba 6800 kmenových zaměstnanců OKD a téměř 2500 pracovníků dodavatelských firem. Mezi kmenovými zaměstnanci OKD je několik stovek Poláků, Slováků a některých dalších národností. OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím společnosti Prisko znovu stát.

Pusťte si březnovou reportáž o neštěstí: