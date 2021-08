Průzkum: Sexuální obtěžování zažila v hromadné dopravě třetina žen

V české hromadné dopravě se ženy setkávají často se sexuálním obtěžováním. Podle průzkumu agentury Focus pro Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ho zažila třetina českých žen. Problémy s ním mají však i muži, zažil ho každý desátý. Čtvrtina žen se v hromadné dopravě necítí bezpečně. Řešením by podle většiny dotázaných byla nouzová tlačítka s možností přivolat obsluhu, uvádí v tiskové zprávě Úřad vlády.

Obtěžující chování viděla v Česku čtvrtina cestujících, podobný počet zná někoho, kdo jej zažil. Třetina z lidí, kteří sexuální obtěžování viděli, ale oběti nepomohla. "Ukazuje se, že neznalost toho, jak se postavit k problému se sexuálním obtěžováním v konkrétní situaci, člověka paralyzuje a v reálné situaci vede k pasivitě,“ píše vláda v tiskové zprávě.





Mezi nevhodné chování, které lidé zažili, patří zírání a lascivní pohledy, bezdůvodné vstupování do intimních zón, pokřikování, nevhodné poznámky a návrhy, sexuální gesta a pohyby, bránění v pohybu a zastoupení cest, vynucování si schůzky i exhibicionismus, nechtěné dotyky či přímo vynucování sexu a pokusy o něj. Podle většiny Čechů by se stát měl tématem obtěžování ve veřejné dopravě zabývat.

"S nevítanými pokusy o hlazení, líbání či fyzické sblížení se setkalo 20 procent cestujících, s veřejným sebeukájením v dopravě 19 procent cestujících, osm procent cestujících bylo donuceno k ukojení rukou nebo jinou částí těla a šest procent cestujících bylo donuceno násilím k sexu či se setkalo s pokusem o sexuální styk nátlakem,“ uvedl šéf vládního odboru Radan Šafařík.

Průzkum se také snažil zjistit, co by podle cestujících mohlo situaci zlepšit. "Nejvíce dotázaných by ocenilo nouzová tlačítka na přivolání obsluhy, větší zapojení policie do kontroly veřejného pořádku a bezpečnosti cestujících, zejména ve večerních a nočních hodinách a školení řidičů a řidiček/průvodčích zaměřené na jejich schopnosti reagovat na případy sexuálního obtěžování,“ uvádí zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková.