Průzkum: Spojování opozice ohrožuje Babiše. Vítězství by neměl jisté

Agentura SANEP provedla v říjnu průzkum, ve kterém zkoumala několik možných koalicí. V prvním modelu se spojili Piráti se Starosty a ODS s KDU-ČSL a TOP 09. V tomto případě by zvítězilo hnutí ANO, ale obě koalice by byly v těsném závěsu. Komunisté by měli namále, s 5 % by jen tak tak překročili hranici pro vstup do Sněmovny.

První model

V druhém modelu by navíc došlo ke spojení hnutí ANO a ČSSD. I o této variantě se spekuluje, ale zatím o ní nikdo z představitelů stran nemluvil. Pro strany by ale mohla být výhodná. Podle průzkumu by ji volilo 36,2 % voličů - v tomto modelu by tak vítězné ANO mělo výrazný náskok.

Druhý model

V poslední modelu by se ČSSD spojila se Stranou zelených. Tato koalice by získala 9,6 %. ANO by stále zvítězilo, nicméně o pouhá dvě procenta. Koalice Pirátů a STAN na druhém místě by získala 24,2 % a ODS, TOP 09 a KDU-ČSL o procento méně.

Třetí model

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 půjdou do sněmovních voleb společně. Podívejte se na reportáž TV Nova: