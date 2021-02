Prvňáci a druháčci se testovat na covid-19 vůbec nebudou

"Podle dostupných informací jsou nejméně rizikovou skupinou stran přenosu infekce děti do 10 let věku. A na to jsou data i z ČR. U nich se zatím neuvažuje o tom, že by vůbec byly testovány (na covid-19)," prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Opakované testování by se tedy aspoň zpočátku netýkalo prvňáků a druháčků. Ti už teď mají prezenční výuku v základních školách, aniž by museli testováním procházet.

Antigenní testy mají podle Jana Blatného 2x týdně podstupovat jen studenti posledních ročníků středních škol, tedy maturanti, a také žáci 9. ročníků základních škol. Negativní testy mají být podmínkou, aby se od 1. března mohli zúčastnit výuky ve školách.

Nebolestivé stěry z okraje nosní dírky si budou žáci a studenti dělat sami, výsledek ukážou pedagogovi. Ten zapíše nález do evidence, případně oznámí pozitivní test hygienikům. Pozitivně testovaný žák pak bude oddělen od zbytku třídy a počká ve zvláštní izolační místnosti. Tu musí mít podle zákona o ochraně veřejného zdraví každá škola.

"Ne všechny školy o tom před pandemií covidu věděly, ale teď už to vědí," sdělil členům zdravotního výboru sněmovny Jan Mušuta, ředitel odboru řízení podpory regionálního školství na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Zatímco školy základní a střední mají využívat antigenní testy z nosních stěrů, u vysokoškoláků ministr zdravotnictví připouští i možné používání tzv. kloktacích testů. Všechny použité testy se budou ve školách vyhazovat do zvláštních igelitových pytlů a bude se s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem. Jde totiž o biologický odpad, a navíc určité procento bude podle Jana Blatného přinášet falešně negativní výsledky.

"Teď připravujeme metodický pokyn pro školy, a to včetně instruktážních videí, jak testy provádět," řekl ředitel odboru regionálního školství minulou středu s tím, že školy mají dostat podrobné pokyny tento týden. Podle jeho vyjádření se má dřívější návrat do škol a povinné testování na virus SARS-CoV-2 týkat také učňů s praktickou výukou.

"Děti na středních odborných školách a učilištích byly v letošním školním roce ve škole jen 26 dnů!" zdůraznil ředitel Mušuta. Třeba budoucí kuchaři tak podle jeho slov zcela přišli o praktickou výuku.

Samotestování ve školách a tudíž dřívější návrat dětí do škol je ale ještě podmíněn tím, že státem vybraný výrobce testů požádá ministerstvo zdravotnictví o výjimku, aby si kdokoliv mohl dělat test sám, bez zdravotníka. "V ČR zatím není žádný test pro samotestování," zdůraznil Jan Blatný.

"Právě proto teď spěcháme, aby výrobci testů, kde přichází v úvahu možnost samoodběru, například ty používané v Rakousku, požádali o udělení výjimky," konstatovala náměstkyně ministra Helena Rögnerová. Žadatel bude muset prokázat proveditelnost samoodběru předložením nejméně jedné studie.

Rakouské děti se testují samy. Podívejte se na reportáž TV Nova, jak je to snadné: