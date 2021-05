První americký konvoj je v Česku. Dorazila třetina vojáků s technikou

První americký konvoj už je v Česku. V noci dorazila asi třetina vojáků i jejich technika. Republikou jen projíždí a míří na cvičení NATO do Maďarska.

Bylo půl deváté večer a první skupina amerického konvoje právě překročila české hranice. Čeká je trasa dlouhá skoro 550 kilometrů do Břeclavi, kde české území opustí. Na trase mají naplánované dvě zastávky.



Část cesty s americkými vojáky absolvoval také štáb TV Nova. Do obrněného průzkumného vozidla Stryker se vejde až 10 vojáků, příliš místa v něm posádka ale nemá. Dlouhé cestování si tak vojáci krátí například vyprávěním historek a vtipů.



Vojáci mají po celou dobu jen omezený výhled. Jediná možnost, jak se podívat ven, je skrz otvor. První, co z české krajiny uvidí, je sklad Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Někteří jsou v Česku poprvé. "Chtěli jsme jet s manželem do Česka minulý rok na jeho narozeniny, ale přišel covid, tak jsme nemohli. Byli jsme zklamaní. Doufám, že Česko v budoucnu ještě navštívíme,“ řekla oslovená americká vojačka Gabriela.



První zastávku využívají vojáci k tomu, aby si dali rychlou svačinu nebo si došli na záchod. Během cesty nemohou. "Doplňujeme palivo do našich vozidel a chceme se ujistit, že všechna jsou co nejvíce plná, abychom na cestě do Rančířova neměli žádné problémy,“ vysvětlil mluvčí druhého jezdeckého pluku John Ambelang.



Vozidla mezi sebou dodržují bezpečné rozestupy, kvůli případným problémům jsou v neustálém spojení. V neděli ve čtvrt na pět ráno americký konvoj projížděl Jihlavou. Desítky lidí se přišly na vojenskou techniku podívat, neodradil je ani příjezd konvoje v brzkých ranních hodinách.



Do Rančířova, kde přespávali, dorazila první část amerického konvoje krátce před pátou ranní. Další konvoje projedou Českem v pondělí, nejpozději do středy pak všichni opustí naše území a budou pokračovat přes Slovensko do Maďarska.