Tomáš si dal pod kůži platební čip! U pokladny mu stačí mávnout rukou

Při placení to vypadá jako scéna ze sci-fi filmu, ale je to realita. Třiadvacetiletý Tomáš si nechal zavést pod kůži platební čip, rozruch tak způsobí pokaždé, když platí v obchodě.

"Překvapilo mě to, chtěla jsem to vidět na vlastní oči a ono to fakt funguje," netajila se tamní prodavačka Zdeňka Pitronová.

"Pro mě to má hlubší význam skrz technologie, které mám rád," vysvětlil svůj důvod Tomáš.

Čip vypadá jako pilulka ve tvaru kapsle, rozměry má 28 x 7 mm a je vyrobený ze zdravotně nezávadného biopolymeru. Jeho aplikace je ale pouze pro silné povahy, zavést si ho totiž musí sám uživatel.



"Zavolal jsem známé, jestli nemá čas a řízli jsme to v kuchyni. Při spánku jsem to bohužel roztrhl, takže jsem musel do nemocnice. Lékaři z toho moc nadšení nebyli," popsal trable Tomáš.

"Ve chvíli, kdy máme titanové kyčle, pacemakery nebo umělé oční čočky, tak je to další součástka, možná libůstka nebo marnost, ale teologicky je to ok," přidal svůj názor přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK Marek Vácha.





Dominantní postavení v tomto segmentu mají v Česku společnosti Visa a Mastercard a ty se od čipování lidí distancují. U nás se tak koupit nedá.

"Po tříleté expirační době ten čip přestane fungovat. Jenom se prostě vyndá a koupí další a šoupne se zpátky," objasnil Tomáš.

"Jsou tady obavy z nebezpečí technologie, z jejího zneužití, a to je kulturně podmíněné. Myslím, že v ČR budeme mít mnohem větší negativní přístup než v jiných zemích, kde se více věří systému," poznamenala vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd Alžběta Krausová.



Čip je propojený s aplikací v telefonu, do které si posíláte peníze podobně jako na svůj bankovní účet. Tomáš ale nechce skončit u jednoho čipu, v plánu má i další - třeba na bezkontaktní otevírání dveří.