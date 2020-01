První česká vysokorychlostní trať už se blíží! Povede do Budějovic

Z Prahy do Českých Budějovic budou jezdit vlaky rychlostí až 200 km/h. Mělo by tak jít o první vysokorychlostní trať v Česku. Nový koridor už se staví, ale pro nižší rychlost. Správa železnic vypsala tendr na přeprojektování trasy. To výstavbu zbrzdí nejméně o jeden rok.