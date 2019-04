První co uvidí turisté v Praze? Před nádraží dali mobilní pisoáry

Před pražským hlavním nádražím se objevily mobilní pisoáry. Radnice první městské části je tam nechala nainstalovat prý kvůli tomu, aby turisté a bezdomovci nemočili v parku a místem se netáhl silný zápach. Jenže zatím to moc nepomohlo. Kritiku teď vyvolává, například u turistů, už i jen pohled na pány u mušle.

Až čtyři muži u plastových toalet, které toho mnoho nezakrývají. Takový pohled se vám může naskytnout u hlavního nádraží v Praze.

"Řešíme dlouhodobě problém, že tam v poměrně velkém množství muži chodí na toaletu. Jsou to jak lidé, kteří prochází, tak lidé, kteří tam tráví v parku více času, takže jsme jim chtěli nabídnout to místo tak, aby o tom věděli a aby to opravdu využívali," vysvětluje záměr radní Prahy 1 Petr Kučera (Zelení).

Městská část chce zabránit tomu, aby muži ve Vrchlického sadech močili na stromy. Zeleni to totiž velmi škodí a ještě ke všemu pak vzniká silných zápach.

Turistům, kteří vlakem přijedou do českého hlavního města, se ovšem naskytne zvláštní pohled. Denně tudy projde až 70 tisíc lidí a zápach to zatím neodstranilo.

"Nedali sem ale nic pro ženy, nemáte se kde vyčůrat, kde umýt ruce, já jsem si tady myla ruce v kaluži," poukazuje na určitou nerovnoprávnost, kterou tím radnice vytvořila, jedna z oslovených žen. Další lidé si myslí, že by pro muže využívající zařízení, a ostatně i pro kolemjdoucí, bylo lepší, kdyby byly toalety uzavřené.

Kučera připouští, že by bylo možné uvažovat o vhodnějším umístění. Důležité ovšem byly pevný povrch a rovina. Bouřlivé diskuze se rozjely i na sociálních sítích.

"Konečně revoluční čin od radnice Praha 1. Dalším vývojovým stupněm bude kadibudka, kam bude vidět zase zepředu. A bude tam wi-fi," dělá si z novinky před hlavním nádražím na twitteru srandu Miroslav Kalousek.

Rozdělení jsou v názoru na mobilní WC i zahraniční návštěvníci Prahy. "Snižuje to náš pohled na město a myslím si, že na tomto místě to není úplně potřeba," uvedl jeden z turistů v Praze, další naopak pisoáry ocenil jako dobrý nápad. "Jinak to člověk musí udělat na ulici," upozorňuje.

Na konci května má Praha 1 v plánu vyhodnotit, zda jsou pisoáry dostatečně využívány. Pokud tomu tak bude, umístí sem údajně natrvalo esteticky vhodnější zařízení.