První dáma USA skončila v nemocnici, prezident přerušil svůj program

První dáma Spojených států amerických Jill Bidenová skončila ve středu v nemocnici. Podle vyjádření Bílého domu se mělo jednat o banální zákrok. Prezident USA Joe Biden se však rozhodl přerušit svůj program a manželku do nemocnice doprovodit.

Bílý dům neposkytl bližší informace ohledně zákroku, který měla 69letá Jill Bidenová podstoupit. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla pouze, že první dáma podstoupí banální zákrok, který normálně zvládá naprosto v pořádku. Prezident Biden se i přes to rozhodl, že svůj středeční program zruší.



Podle amerických médií zamířila první dáma do Národního vojensko-lékařského centra Waltera Reeda v Marylandu, které je po celá desetiletí místem zdravotní péče prezidentů a jejich rodin, píše Daily Mail.



Zdravotní stav Jill Bidenové se až dosud zdál být v pořádku a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo doopravdy jít o něco závažného. Naopak o zdravotním stavu jejího 78letého manžela se před nedávnem vedly debaty.



V půlce března se totiž snažil nastoupit do letadla Air Force One a hned několikrát uklouzl. Jednu chvíli to vypadalo, že nejvlivnější muž planety se ze schodů skutálí až dolů.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.

Joe Biden spadl ze schodů, když vstupoval do letadla Air Force One. Podívejte se na záznam: