První den nových opatření provázely fronty. Prodejci čekají, co přijde dál

Lidé ve středu stáli ve frontách i půl hodiny před otevřením prodejen. Většina prodejců se uchýlila k počítání lidí za pomoci nákupních vozíků a košíků. Na koho nezbyly, toho ostraha dovnitř nepustila.

"My jsme na každé prodejně redukovaly počet nákupních vozíků. A zákazníkům umožňujeme vstup pouze s vozíkem," uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík. Například v prodejně potravin v Berouně museli zákazníkům odebrat asi dvě třetiny vozíků.

S většími problémy se obchody nesetkaly. Alespoň prozatím. "Je přeci jenom první den. A hodně lidí nákupy odložilo. Nicméně čekáme, co přijde ve čtvrtek, v pátek," vyjádřil se mluvčí řetězce COOP Lukáš Němčík.

Do menších obchodů často může najednou jen jeden nebo dva zákazníci. "My to máme nastavené po dvou lidech a lidi chodí po dvou. A není žádný problém," okomentovala nové opatření prodavačka ve zlínském řeznictví.

Od středy se také prodloužila otevírací doba obchodů z osmi hodin večer na devět. Jenže v tu samou dobu začíná platit zákaz vycházení. Informace ministerstva zdravotnictví o tom, zda platí pro případ návratu z nákupu výjimka, se různí.

