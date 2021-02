První den uzávěry okresů provázely potíže. Někdo ani nedojel do práce

Lidé z uzavřených okresů na západě Čech se museli rychle přizpůsobit novým opatřením. Našli se ale tací, kteří ani nechtěli věřit tomu, že skutečně platí. Na tento pátek dlouho nezapomene zaměstnanec firmy z Chebska. Do práce v uzavřeném okrese se přes policejní kontrolu nedostal.

Podle jednatele firmy, pro kterou muž pracuje, je vina na jeho straně. "Může si za to sám. On totiž nevěřil, že jsou ty kontroly, myslel si, že jsou to fake news. Takže si s sebou nevzal žádné papíry," řekl televizi Nova jednatel Tomáš Peták.

Lidé z uzavřených okresů měnili své plány na příští dny. Vyjeli by za příbuznými, kamarády. Teď musí zůstat doma.

"Snažím se našim občanům dávat přes sociální sítě, přes internet, pokyny. A vyzýváme je k tomu, aby opravdu omezili pohyb, jak po městě, tak venkovních prostorách," uvedl místostarosta Chebu Jiří Černý.

Největší chebské náměstí bylo v pátek téměř liduprázdné. Lidé se tam dali spočítat na prstech jedné ruky.

Nejisté je, jak to v uzavřených okresech bude vypadat v pondělí, až skončí nouzový stav.

"Tragikomické. A sami vidíme, že na tři dny se do těch okresů stěhují stovky policistů a vypadá to, že s nedělní půlnocí to zase celé padne," myslí si starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti).

Karlovarský kraj je připravený vyhlásit stav nebezpečí a opatření by měla platit dál. Ze skladu státních hmotných rezerv na Pardubicku se v pátek převážely do uzavřených okresů roušky.

"Jedná se o necelé tři roušky na jednoho. Což je várka na jeden den," konstatoval starosta Aše Dalibor Blažek (HNHRM).

Vládá v pátek schválila dodání 46 tisíc respirátorů pedagogům základních a mateřských škol v uzavřených okresech.