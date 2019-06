Deštivé počasí pomohlo. V lese už najdete i hřiby, říká mykoložka

Vášniví houbaři si už teď přijdou na své. Byť je do houbařské sezóny ještě daleko, na křemenáče, bedly či žampiony můžete narazit už nyní. Mykoložka Tereza Tejklová prozradila, kde houby teď rostou nejvíc.

O Češích je známé, že patří mezi vášnivé houbaře, i proto je následující zpráva nadmíru potěší. "Houby už začínají růst. Hlavně ty hřibovité. Najít můžeme křemenáče, kozáky, hřiby kováře. Už se objevují i hřiby dubové. Viděla jsem holubinky, bedly a docela hojně žampiony," prozradila pro TN.cz mykoložka Tereza Tejklová.



"První houby se začaly vyskytovat před čtrnácti dny a teď rostou víc a víc," podotýká. U hub je tím nejpodstatnějším faktorem počasí a následující dny se má začít postupně oteplovat.





Přinesli jste si z lesa košík plný hub? Pošlete nám fotky na email zpravy@nova.cz. Děkujeme.



"Počasí má zkrátka největší vliv na jejich růst. Mělo by být vlhko, ale v noci by neměla být přílišná zima. Nesmí foukat moc vítr, protože ten vysušuje," říká Tejklová.



Nejdůležitější informace pro houbaře samozřejmě je, kde hub najdou nejvíc. "Ideální místa jsou trošku vlhčí. Často to jsou okraje cest či okraje lesů. Nelze ale říci, v jakých lokalitách houby rostou nejvíce. Není to tak, že by v nějakých krajích rostly houby méně a v nějakých více," radí expertka na houby.







Ta pravá houbařská sezóna podle ní začne až v září nebo v říjnu. Už o víkendu se ale lidé mohou jít projít, a když budou mít štěstí, jistě nějakou tu houbu najdou.