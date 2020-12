První Češi by se mohli očkovat mezi svátky, speciální centra ale chybí

Už mezi vánočními svátky by se v Česku mohli proti koronaviru nechat naočkovat první lidé. Stále ale panují pochyby o tom, zda se všechno stihne nachystat. Ministr zdravotnictví ve středu připustil, že Česko začalo s přípravami později než jiné státy. Opozici se nelíbí, že chybí jasný očkovací plán nebo kampaň, která by obyvatele k očkování motivovala.

"Určitě se mělo připravovat dříve, protože ten proces vyžaduje určitý čas, teď to bude nepochybně výrazně hektičtější," myslí si epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula.

Jak Česko zvládne očkování? Analýzu s odpovědí na tuhle otázku dostane ministerstvo zdravotnictví až na konci roku. Tedy v době, kdy už by mělo být v Česku několik tisíc dávek vakcíny.

"Doposud tady nemáme ani kapku vakcíny, takže máme prostor se na ty věci připravovat a ty věci odladit. Byl jsem ujištěn, že jakmile ty dodávky přijdou, tak by bez prodlení měly být aplikovány," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Například ve Velké Británii, kde už vakcinace začala, plánují naočkovat většinu nejzranitelnějších obyvatel do Velikonoc a ostatní evropské země jsou podobně ambiciózní - Francie je připravena do konce března naočkovat až 16 milionů lidí.

"Dá se vždycky říct, že by se mohlo začít dřív, řada zemí začala o něco dřív. Já osobně to nevnímám jako skluz nebo selhání. Já to vnímám jenom tak, že máme teď o něco více práce než ty země, které zvolily jiný časový harmonogram," reagoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Na všem se dělá, není pravda že se na to nepřipravujeme. Připravujeme samozřejmě, to je klíčové a proto na to já dohlížím," ujistil premiér Andrej Babiš (ANO).

Do Česka mělo přijít v průběhu ledna 270 tisíc dávek vakcíny Pfizer od společnosti Biontech. Takové množství se ale kvůli kapacitě výrobce do Česka dostane se zpožděním.

Podle opozice vláda zaspala například ve výstavbě provizorních vakcinačních center, která se v jiných zemích už dávno připravují.

"Nemocnice jsou dneska přetížené jak tou covidovou, tak tou necovidovou medicínou, mají tam i odběrová místa a myslím si, že když jim v tuto chvíli dáte ještě povinnost zajistit v plné míře očkování, že už je to hodně," řekl poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

"Já si myslím, že ještě není vůbec pozdě, že se to dá udělat relativně rychle při dobré organizaci," uvedl imunolog Václav Hořejší. "Dá se to dohnat samozřejmě tak, že ty práce budou teď muset být velmi intenzivní," doplnil Prymula.

Podle odhadů by se v Česku nechal naočkovat zhruba každý druhý člověk. Vakcinace bude dobrovolná a zdarma.

Připravenost na očkování zhodnotil předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje. Podívejte se na reportáž: