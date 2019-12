První vánoční pohlednice Archieho. Rodiče se nedokázali přestat smát

Britská královna Alžběta II. měla v pondělí svůj tradiční proslov. Na stole vedle ní se nacházela řada rodinných fotografií. Lidé na ni však postrádali prince Harryho a vévodkyni Meghan. Dlouho ale truchlit nemuseli. Brzy se na twitteru totiž objevila jejich vánoční rodinná pohlednice, na které nechyběl jejich syn Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Královský pár ji měl zaslat společnosti The Queen’s Commonwealth Trust, která ji ukázala veřejnosti, informoval deník Mirror. "Jenom sdílíme roztomilé vánoční přání od našeho prezidenta a viceprezidentky, vévody a vévodkyně ze Sussexu," napsala společnost na twitteru, jejíž patronkou je královna Alžběta II. Sdružují se zde mladí lidé z celého světa, kteří sdílejí své nápady a snaží se splnit si své sny.

Na pohlednici sedí vévoda a vévodkyně ze Sussexu před vánočním stromečkem a jejich syn kouká přímo do objektivu. Rodiče se pak celé situaci smějí a vypadají šťastně. "Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný Nový rok, od naší rodiny pro vaši," vzkázal královský pár v pohlednici. Ten se také letos rozhodl strávit Vánoce v Kanadě.

Pohlednice královského páru

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl