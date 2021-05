První vlak do Chorvatska vyjíždí už v pátek. PŘEHLED podmínek cesty

Odpoledne nasednout v Praze, Kolíně, Brně či Břeclavi a na druhý den se probudit v chorvatské Rijece nebo Splitu. První letošní přímý vlak na Jadran vyjede už v pátek.

Kdo se nemůže dočkat a k moři míří už tento týden nebo v nejbližší době, musí stále počítat s protikoronavirovými opatřeními a pravidly cestovatelského semaforu.

Podmínky pro cestu do Chorvatska

Musíte splnit jednu z těchto podmínek:

- mít negativní antigenní test ne starší než 48 hodin

- stejná lhůta platí i pro PCR test, nesmí být starší než 48 hodin

- děti mladší sedmi let se testovat nemusejí

- mít ukončené očkování proti koronaviru

- mít potvrzení o prodělaném covidu-19 v uplynulých 180 dnech

Podmínky pro návrat do Česka

Při cestě hromadnou dopravu je nutné splnit následující:

- vyplnit příjezdový formulář

- před odjezdem mít negativní antigenní test, který není starší než 24 hodin, nebo PCR test, který není starší než 72 hodin

- do pěti dní po příjezdu jít na PCR test, do výsledku musíte zůstat v izolaci

- pro lidi s uzavřeným očkováním platí jen povinnost vyplnit formulář

- dva týdny po návratu musíte všude kromě domova nosit respirátor třídy FFP2



Hygienickým opatřením se nevyhnete ani během cesty. "Dle aktuálních opatření je cestující povinen mít po celou dobu cesty nasazen respirátor třídy FFP2," upozornil dopravce RegioJet.

Nejlevnější jízdenku u RegioJetu do Rijeky v předstihu pořídíte za 490 korun, do Splitu pak za 890 korun. Vlaky jezdí vždy v neděli, úterý a pátek, zpátky do Česka se vracejí každou sobotu, pondělí a středu. O několik stovek dražší jsou sdílená lůžková kupé. Kdo chce mít při spánku soukromí, zaplatí i přes 3000 korun za jednu cestu. Ceny se mění i v závislosti na obsazenosti vlaku.

Pro koho nejsou tato města cílovou destinací, může si rovnou přikoupit jízdenku na navazující autobusy.

Alternativu nabízejí České dráhy, u kterých se dá zakoupit lístek do chorvatského Záhřebu. Včasná jízdenka Evropa do Chorvatska začíná na ceně 1253 korun za druhou třídu. Dopravce však nenabízí přímé spojení, a tak je nutné počítat přinejmenším s jedním přestupem. U některých linek jsou dokonce čtyři přestupy.

Leo Express do Chorvatska vlaky nepošle, od 10. července ale bude provozovat autobusové linky na Makarskou, do Splitu nebo Šibeniku. Ceny začnou na 990 korunách.

Češi se dostali do maléru, v Chorvatsku jim neuznali testy. Více v reportáži TV Nova: