První zločin v kosmu? Astronautka měla na palubě ISS porušit zákon

Americká vesmírná agentura NASA podle New York Times vyšetřuje astronautku Anne McClainovou, kterou její bývalá partnerka obvinila z neoprávněného připojení k jejímu bankovnímu účtu. V případě, že skutečně došlo k protiprávnímu jednání, by se jednalo o první zločin spáchaný ve vesmíru.

McClainová podle listu přiznala, že se k účtu připojila, neměla ale mít žádný zločinný úmysl. Astronautka pouze z Mezinárodní vesmírné stanice kontrolovala, jestli má rodina dostatek financí pro chod rodiny a výchovu syna, o kterého se obě ženy před odloučením staraly.

Summer Wordenové přišlo zvláštní, že její bývalá partnerka věděla o jejích finančních transakcích, po několika dotazech na banku vyšlo najevo, že se k jejímu účtu někdo připojil z počítače NASA.

Wordenová následně podala stížnost u Federální komise, další pak u Úřadu generálního inspektora NASA, McClainovou viní z krádeže identity a neoprávněného přístupu k soukromím finančním záznamům Wordenové, uvádí New York Times (NYTimes).

V případě, že by se skutečně jednalo o zločin, bylo by to podle NYTimes první porušení zákona spáchané v kosmu. Jednotlivé vesmírné agentury, které stojí za provozem ISS, se shodly na tom, že pokud některý astronaut spáchá na stanici zločin, bude souzen podle trestního řádu země, ze které pochází.