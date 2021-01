Prymula: 100 tisíc očkovaných denně je strop, Česko má málo stříkaček

Česko podle epidemiologa Romana Prymuly zvládne očkovat 100 tisíc lidí za den, jak plánuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) to řekl ve Snídani s Novou. Je to prý stropní kapacita, ke které momentálně kvůli malým dodávkám vakcín není důvod. Prymula věří, že oporou systému budou praktiční lékaři. Zároveň přiznal, že v zemi je málo jehel a injekčních stříkaček.

Blatný v pondělí oznámil, že Česko bude očkovat 100 tisíc lidí denně. S tím souhlasí i jeho předchůdce Roman Prymula, podle kterého se tak stane ale nejdřív za tři měsíce.

"Je to stropní kapacita celého systému. Dovedu si to představit, ale vše musí být zprovozněno, musí to fungovat. Bavíme se o vrcholové fázi, která bude někdy od dubna do července, kdy nám budou chodit miliony dávek. Tato kapacita by byla samozřejmě velmi nevyužitá, kdybychom ji používali v tuto chvíli," řekl známý epidemiolog televizi Nova.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že očkovací centra zvládnou odbavit 10 tisíc lidí za den. Podle Prymuly nakonec může být jejich kapacita i nižší. "Ve velkých centrech, kde jako modelové centrum bude O2 universum, bude skutečně možné naočkovat denně minimálně sedm tisíc osob. Ve velkokapacitních centrech na úrovni okresů to bude kolem tisíce," uvedl Roman Prymula.

Očkovací strategie resortu zdravotnictví se spoléhá na zapojení praktických lékařů a Prymula se domnívá, že jeden doktor zvládne denně naočkovat 20 lidí.

"To by znamenalo, že by byli schopni naočkovat zhruba tři a půl milionu osob, což je samozřejmě poměrně vysoké číslo. Je otázkou, jakým způsobem tento systém bude nastaven, aby při registrování do tohoto systému byla ta zátěž rovnoměrně rozložena," pokračoval epidemiolog.

Problémy by praktičtí lékaři mohli mít s vakcínou od společnosti Pfizer/BioNTech, která se musí do posledních okamžiků před použitím chladit. "Počítá se s tím, že by dominantně očkovali vakcínou AstraZeneca a Johnson&Johnson. Je zatím bohužel nejasné, kdy do Česka dorazí. Musíme počkat na schválení Evropskou unií. Ani jedna z těchto vakcín zatím schválena nebyla, byť se zdá, že ta od firmy AstraZeneca v tuto chvíli je na dobré cestě," doplnil s tím, že by se tak mohlo stát ještě v průběhu ledna.

Prymula přiznal, že se Česko potýká s nedostatkem zásob zdravotnického materiálu, jenž je pro očkování nezbytný. Málo je zejména injekčních stříkaček a jehel. "Je to skutečně nedostatkový materiál a teď se na několika frontách pracuje na tom, aby se ho podařilo zajistit v dostatečné míře. V tuto chvíli tady jsou jednotky milionů, ale na celý ten proces do září je potřeba podstatně více stříkaček," poznamenal.

Očkovací strategie by mohla podle epidemiologa narazit na limity zejména v nemocnicích, které jsou zatíženy péčí o pacienty. "Tady toho personálu je skutečně málo," konstatoval. Praktičtí lékaři jsou prý schopní zátěž zvládnout, ve velkých centrech budou působit dobrovolníci.

"Dominantně budou očkovat sestřičky. Nabízejí se také praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní specialisté, lékaři, kteří jsou na lékařských fakultách a nejsou plně vytíženi. Domnívám se, že opravdu bude možné toto postavit podle plánů velkokapacitních center, která pojedou modelem pásové výroby. Bude tady řada pozic, na které bude specialista, a až na závěr budou zdravotníci. Toto je možné zvládnout," uzavřel Prymula.