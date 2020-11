Prymula by zavedl osobní lockdown. Blatného PES se mu nelíbí

Epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula varoval před rychlým uvolňováním opatření. On sám by uvolňoval pomaleji a zavedl by osobní lockdown, aby se snížilo množství kontaktů. Protiepidemický systém (PES) kritizuje i šéf České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.

Exministr zdravotnictví uvedl, že epidemie brzdí velmi pomalu a současným tempem se pod tisíc nakažených dostaneme až 14. prosince. V pořadu Partie televize Prima zkritizoval tabulku uvolňování, kterou představil jeho nástupce ve funkci ministra Jan Blatný (za ANO).

Anketa Kdo by měl být ministr zdravotnictví? Jan Blatný 25 86 hlasů Roman Prymula 75 255 hlasů Hlasovalo 341 lidí.

"Po tabulce tady bylo velké volání. Spíše politické než praktické, protože obyvatelstvo samozřejmě chce vědět, co se bude dít. Nedovedu si ale představit, že takhle ta tabulka zůstane celou dobu," uvedl exministr s tím, že tabulka bude muset reagovat na různé události.

Prymulovi vadí například rychlé uvolňování škol. Epidemiolog by s částečným otevřením škol počkal ještě týden a doprovodil by jej testováním dětí i učitelů. "Pokud budeme rychle rozvolňovat, vrátíme se zpátky. To by si měl uvědomit každý," prohlásil Prymula.

Exministr také řekl, že by zavedl osobní lockdown. Lidé by chodili do práce a z práce a nic víc.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že u menších žáků ministerstvo určitě nedoporučí plošné testování. U učitelů je to podle něj smysluplné a umí si to představit.



Tabulka se nelíbí ani šéfovi ČLK Kubkovi. „Pes nepes. Rostou tlaky na rozvolňování a bojím se, že k rozvolňování dojde příliš brzo. Začátkem prosince se otevřou nákupní centra, lidé si užijí Vánoce a po Novém roce budeme mít ještě větší problém,“ řekl Kubek.

Varoval také před klesajícím počtem testů. Tento týden bylo prováděno o zhruba deset tisíc testů denně méně než minulý týden.