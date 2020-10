Prymula hájí "salámovou metodu": Lidi nedodržovali opatření, proto selhala

Od mírných opatření krůček po krůčku až po tvrdé restrikce - takovou taktiku v boji proti epidemii koronaviru na podzim zvolila vláda a sklízí za ni kritiku. Přezdívá se jí salámová metoda, která spočívá v tom, že se nepříjemné věci dávkují pomalu a postupně. To je ale podle opozice chyba.

"Lockdown "salámovou metodou" vyjde podstatně dráž, než kdyby se to udělalo naráz. To není kritika za každou cenu, sám nevím, jak bych rozhodoval já. To je jen povzdech," uvedl poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Lockdown salmovou metodou vyjde podstatn dr, ne kdyby se to udlalo narz. To nen kritika za kadou cenu, sm nevm, jak bych rozhodoval j. To je jen povzdech. Peji hodn sil vem dotenm podnikatelm. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 21, 2020

"Je poměrně jednoduché přijít a všechno zavřít," hájí se ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). "Fungovat to bude, ale jsou tu obrovské škody ekonomické. Vidíme sami, že ve společnosti je nebývalá diskuze, zda to je správně, nebo to není správně," prohlásil.

"Ten postup, který byl aplikován, byl postupem, kdy jsme opravdu vážili každá opatření. Počítali jsme, jestli jsou dostatečná, anebo nejsou," vysvětluje Prymula s tím, že bez nezodpovědných lidí by opatření mohla fungovat.

"Ona by byla dostatečná, kdyby to, že lidé se s nimi srovnají a budou je dodržovat, bylo na nějaké úrovni 90 %. To se nestávalo, takže pak musela být přidávána další opatření. Je to cesta, která má svůj význam. Kdybych věděl, že to nedodržování bude takové, tak bychom možná udělali všechna tato opatření už na začátku a bylo by to rychlejší. Ale nikdo nevidí několik týdnů dopředu," dodal.

U zkazu nonho vychzen by ns teda zajmalo, jak oekvaj efekt vzhledem k celkov situaci, kdy je vechno zaven? Chyb data, predikce,... Je to jen dal krjen salmu stylem zkusme a uvidme? — Ivan Barto (@PiratIvanBartos) October 26, 2020

Na tzv. salámovou metodu upozornil i předseda Pirátů Ivan Bartoš po pondělním vyhlášení nových opatření, mezi kterými byl i zákaz volného pohybu v noci. "U zákazu nočního vycházení by nás teda zajímalo, jaký očekávají efekt vzhledem k celkové situaci, když je všechno zavřený. Chybí data, predikce,... Je to jen další krájení salámu stylem "zkusíme a uvidíme"?" napsal na twitteru.

Na záznam celé tiskové konference se podívejte ZDE:

Na nová opatření, která platí od středy, se podívejte zde: