Prymula už měl skončit kvůli špatné prověrce. Situaci teď chce sám řešit

Do povědomí veřejnosti se při boji s koronavirem dostal epidemiolog Roman Prymula. Ten zastává pozici náměstka ministra zdravotnictví, s ministerstvem se chtěl rozloučit v půlce března, protože mu nebyla udělena bezpečnostní prověrka. Prymula uvedl, že bude zřejmě celou situaci řešit s úřadem, kterému to trvá až neuvěřitelně dlouho.

Epidemiolog a jeden z hlavních vládních stratégů v boji proti koronaviru Roman Prymula zastává pozici náměstka ministerstva zdravotnictví už od roku 2017. Do poloviny března byl termín, do kterého měl předložit bezpečnostní prověrku.

Tu ale Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) do termínu neschválil. Prymula následně v pořadu Napřímo uvedl, že v něm postup úřadu vyvolává údiv. "To je věc, která mě trochu překvapuje, protože už to dávno mělo být. Uvažuji, že to nějakým způsobem budu řešit," reagoval Roman Prymula.

V rozhovoru pro TV Nova Prymula vysvětlil, že skončit nemusí: "Tady je nějaká výjimka, takže já nemusím odcházet." Zarazila ho doba, kterou NBÚ k vyřízení bezpečnostní prověrky potřebuje.

NBÚ vydáním osvědčení garantuje, že u držitele prověrky nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mu bránily mít přístup k utajovaným informacím nebo vykonávat citlivé činnosti.

"Lhůta pro provedení bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro stupeň Důvěrné je 2 měsíce, Tajné 6 měsíců a Přísně tajné 9 měsíců," uvádí NBÚ na svých stránkách.



